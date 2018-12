Política Temer nega prorrogação à Rodrimar Acusado por suposto esquema para favorecer grupos do setor, presidente rejeita prorrogação do contrato da empresa

O presidente Michel Temer indeferiu recurso da Rodrimar, que pretendia derrubar decisão do Ministério dos Transportes e, assim, conseguir a prorrogação do contrato de arrendamento de área no Porto de Santos. Conforme mostrou o jornal O Estado de S. Paulo em março, a empresa, alvo do investigação sobre um decreto de Temer, ingressou com pedido de prorrogação de contrato no ...