Temer minimiza fala de Meirelles sobre tucanos

O presidente Michel Temer tratou ontem as críticas recentes feitas pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ao PSDB e ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como “análise sociológica”.

Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo publicada ontem mostrou que a estratégia de Meirelles de jogar no colo dos tucanos a culpa por um eventual fracasso na votação da reforma da Previdência tem o aval do Palácio do Planalto. “Ele fez uma declaração de acordo com as concepções dele. Mas nada agressivo com relação ao PSDB. Foi uma análise sociológica”, afirmou ontem o presidente.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, publicada no domingo, Meirelles descartou Alckmin como candidato do governo à Presidência em 2018 e criticou a indecisão do PSDB quanto à votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que muda as aposentadorias.

Conforme revelou o Estado no fim do mês passado, Temer começou a desenhar uma estratégia para a eleição. A ideia é reunir os principais partidos da coalizão governista em uma chapa de centro-direita para a corrida ao Planalto com Meirelles à frente.

O ministro, porém, enfrenta “fogo amigo” dentro do próprio partido, o PSD. Deputados da legenda criticam a falta de interlocução de Meirelles com a bancada e dizem que ele erra ao priorizar sua articulação política para 2018.