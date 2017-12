Temer inicia recuperação no Sírio-Libanês após pequena cirurgia

O presidente Michel Temer (PMDB) já está em quarto de recuperação após ser submetido a uma pequena intervenção cirúrgica para desobstrução da uretra (uretrotomia interna) no Hospital Sírio-Libanês.



O boletim médico divulgado nesta noite de quarta-feira, 13, pelo hospital confirma as informações do Planalto sobre a realização do procedimento, que foi executado com sucesso.



Segundo a assessoria do hospital, Temer não deve ter alta antes de 24 horas, o que significa que, na melhor das hipóteses, o presidente só deixará o local nesta quinta-feira, 14, à tarde. Os médicos podem esperar, no entanto, até 48 horas para liberá-lo.



Não há mais boletins médicos previstos para hoje, bem como não são esperadas entrevistas da equipe médica para falar do quadro de saúde do presidente. Temer chegou ao hospital no início da tarde para, inicialmente, fazer apenas uma reavaliação da cirurgia de desobstrução da uretra feita em 27 de outubro.