Temer fecha escolha de Marun para substituir Imbassahy

O presidente da República, Michel Temer, reuniu-se com o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) um pouco antes de um almoço com governadores e, segundo interlocutores, no encontro fechou a escolha do deputado para substituir o tucano Antonio Imbassahy na Secretaria de Governo.



Apesar de interlocutores confirmarem a mudança, há uma ala no governo que defendia que mais conversações fossem feitas ao longo do dia para que o nome fosse o de maior consenso possível. Essa ala contrária a antecipação da definição de Marun diz que ainda estão sendo feitas as últimas costuras da nomeação.



Depois de diversas conversas na terça-feira sobre a configuração da articulação política, Temer recebeu Marun na quarta-feira em reunião com o líder do PMDB, Baleia Rossi, e com o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro. O encontro passou a constar na agenda oficial. Baleia foi um dos líderes que brigou para a retomada da pasta ao PMDB.



O Palácio do Planalto confirmou também que a posse de Alexandre Baldy foi adiada das 15h30 para as 17 horas. Apesar disso, ainda não há - segundo auxiliares do presidente - a definição da possibilidade de a posse de Marun também ser realizada nesta quarta.



O encontro de Temer com o tucano Aécio Neves, que aconteceu nesta quarta pela manhã no Jaburu, também foi incluído na agenda oficial.