Temer faz exames médicos no Planalto

O presidente da República, Michel Temer, realizou exames médicos nesta segunda-feira (11) no Palácio do Planalto, em Brasília.



Foi feita uma avaliação de ordem urológica, no posto médico do Palácio, mas não foram detectadas anormalidades. Os exames tinham por objetivo monitorar os resultados de procedimentos pelos quais Temer passou recentemente.



Segundo assessores da Presidência, o exame estava previsto e haverá outros ainda na rotina de acompanhamento médico depois que Temer teve complicações urológicas (ele chegou a colocar uma sonda) e cardiológicas (teve obstrução arterial e precisou implantar stents).