Temer fará reavaliação de cirurgia feita em outubro, confirma boletim médico

Boletim médico divulgado na tarde desta quarta-feira, 13, pelo Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo, confirma que o presidente Michel Temer deu entrada hoje no estabelecimento para reavaliação urológica da cirurgia de desobstrução da uretra feita em 27 de outubro.



Na época, Temer foi submetido a uma ressecção da próstata. Conforme o boletim, ele será acompanhado pelas equipes coordenadas pelos médicos Roberto Kalil e Miguel Srougi. Temer chegou ao hospital de helicóptero, após desembarcar no Aeroporto de Congonhas, que fica a cerca de dez quilômetros de distância.



Esse é o terceiro dia consecutivo em que ele se submete a exames, como parte do acompanhamento posterior à cirurgia que fez no fim de outubro para desobstrução da uretra.