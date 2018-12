Política Temer excluirá corrupção do indulto, afirma Jungmann Ministro da Segurança afirmou que ficarão de fora também os crimes sexuais e contra a administração pública

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, confirmou que o presidente Michel Temer excluirá crimes de corrupção do indulto natalino deste ano. Segundo o ministro, o decreto será assinado até sexta-feira (28). A decisão foi acertada na noite de quarta-feira, 26, durante reunião no Palácio do Planalto. Jungmann afirmou ainda que o texto deixará de fora crimes...