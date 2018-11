Política Temer está disposto a colaborar conosco no que for possível, diz Bolsonaro Os dois se reuniram oficialmente no Palácio do Planalto nesta tarde

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) afirmou nesta quarta-feira, 7, contar com a ajuda do presidente Michel Temer para conduzir uma transição "no que for possível". Os dois se reuniram oficialmente no Palácio do Planalto nesta tarde. Segundo Bolsonaro, ele foi à sede do poder Executivo em caráter de visita e Temer demonstrou estar disposto a colaborar. Bolson...