Temer diz que vai examinar eventual candidatura própria em junho

Em entrevista exibida pela RedeTV!, o presidente Michel Temer evitou dizer se será ou não candidato a reeleição este ano e limitou-se a afirmar que vai examinar essa questão em junho, às vésperas do início do prazo para registro de candidaturas. “Podemos dizer que o meu papel hoje é fazer o melhor governo possível”, declarou.

Em outro momento da entrevista, ao ser questionado sobre se o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), seria o melhor nome para defender as reformas de seu governo, Temer disse que o tucano é um “bom candidato”, mas repetiu que qualquer decisão relacionada à eleição só será tomada em junho. “Só digo quem será o candidato se me convidarem para uma outra entrevista em junho”, disse.

O presidente declarou também que as pesquisas de intenção de voto que são feitas hoje “não valem absolutamente nada”. “Temos inúmeros exemplos de candidatos a governador e prefeito que tinham 1% ou 2% nas pesquisas e ganharam a eleição. A pesquisa que vale é a da véspera da eleição. Quem tem 1% hoje pode ter 30% no final da campanha”, disse.

Alguns dos nomes que podem ser apoiados pelo presidente aparecem mal posicionados nas pesquisas, como o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O governador Geraldo Alckmin aparece um pouco melhor, mas ainda assim longe de chegar ao segundo turno. “As pesquisas de hoje são um mero indicativo, nada mais do que isso”, disse Temer.

Além disso, ele argumentou, todos os nomes que aparecem como possíveis defensores do seu governo ainda não se apresentaram como candidatos, o que, para o presidente, tem influência na resposta dos eleitores nas pesquisas. “Fala-se que, mas ninguém ainda disse que é candidato”, afirmou.

Radicalismo

Temer também defendeu que haja um candidato a sua sucessão que defenda as medidas aprovadas pelo seu governo, como o teto dos gastos, a reforma trabalhista e a reforma do ensino médio. “Vou estar de olho nisso”.

Além disso, ele ressaltou que todos os políticos que são a favor dessas medidas devem se unir em torno de uma única candidatura, para que a chance de vitória seja maior. “É preciso ter um candidato que represente uma ultrafacção”, disse o presidente. “Muitas candidaturas vão diversificar a opinião atenta do eleitor”, alertou.

Temer disse ainda que duvida que alguma candidatura de oposição ao seu governo, seja o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou outro nome apoiado pelo petista, faça uma campanha contra as suas reformas. “Terá de dizer que é contra uma porção de coisas que nós fizemos. Duvido que alguém venha a assumir uma candidatura dizendo isso, porque isso se incorporou ao nosso sistema”, disse.

O presidente reconheceu que Lula é um líder popular e que a última pesquisa, que o mantém na liderança, mostrou que o petista, se for candidato, terá muitos votos, apesar da condenação em segunda instância pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. “São votos que se revelam hoje, mas que podem não se revelar amanhã”, disse.

Sem citar o nome do deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ), outro pré-candidato à Presidência, Temer disse que o eleitor não gosta de radicalismos. “Todo e qualquer radicalismo o brasileiro sempre repudiou e vai continuar repudiando. Ele vai perguntar: qual é o programa? O que vai fazer por mim? Eu confio nele? Tem que ir com a cara do candidato”.