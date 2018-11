Política Temer diz que teve conversa "de bom estilo cívico" com Bolsonaro Presidente confirmou uma nova reunião marcada para amanhã

O presidente Michel Temer afirmou que, em um rápido encontro com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, teve uma conversa “muito agradável e de bom estilo cívico”. Esse foi o primeiro encontro de Temer com Bolsonaro após o segundo turno das eleições ocorrido no dia 28 de outubro. Os dois participaram hoje (6) de um evento no Congresso Nacional em comemoração aos 30...