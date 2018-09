Política Temer diz que deixará Presidência 'com a tranquilidade do dever cumprido' "Hoje, no Brasil, podemos olhar para trás e verificar o quanto fizemos em pouco tempo de governo. Dissemos não ao populismo e vencemos a pior recessão de nossa história", afirmou

O presidente Michel Temer mencionou as eleições 2018 no Brasil em discurso de abertura da 73.ª Assembleia Geral das Nações Unidas nesta manhã, em Nova York. Ao falar sobre a sucessão presidencial, disse que fará a transição com "a tranquilidade do dever cumprido". "O País que entregarei a quem o povo brasileiro venha a eleger é melhor do que aquele q...