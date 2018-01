Temer discute economia e previdência com ministros

O presidente da República, Michel Temer, reuniu-se ontem com ministros no Palácio da Alvorada, em Brasília, para avaliar os rumos da economia depois do rebaixamento da nota de crédito brasileira pela agência de classificação de risco Standard & Poor’s e reforçar o discurso do governo de a reforma da Previdência é inadiável.Participaram do encontro os ministros Henrique ...