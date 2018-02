Temer discute com ministros a situação de venezuelanos refugiados no País

O presidente Michel Temer estava no Palácio da Alvorada no final da manhã desta quarta-feira, 14, reunido com alguns auxiliares para discutir a situação dos venezuelanos refugiados no Brasil e outras ações de segurança. Estão presentes ao encontro os ministros Torquato Jardim (Justiça), Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional) e Moreira Franco (Secretaria-Geral).



Na segunda-feira, 12, Temer esteve em Boa Vista (RR) para traçar ações de apoio ao Estado, que sofre com a chegada de refugiados do país vizinho. O governo estuda editar uma medida provisória ou outro instrumento para formalizar a ajuda à Roraima.



Além disso, segundo fontes, o presidente também teria voltado a discutir a reestruturação do Ministério da Justiça para transformar a área de Segurança Pública em uma outra pasta.



