Política Temer deveria ter sido investigado, nada há contra ele, diz Marun "Nada existe nesse decreto que possa sequer sugerir um benefício da empresa que está sendo acusada de pagar propina", afirmou o ministro

Um dos principais defensores do presidente Michel Temer, Carlos Marun, ministro da Secretaria de Governo, afirmou nesta quinta-feira, 27, ficar contrariado com o fato de, em sua opinião, as denúncias apresentadas contra o seu chefe não terem sido devidamente investigadas. Para ele, não existem elementos comprobatórios suficientes nas três denúncias que foram apres...