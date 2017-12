Temer deve usar sonda por até três semanas

Após passar por um procedimento cirúrgico, o segundo em dois meses, o presidente Michel Temer terá de usar uma sonda na uretra por um período de duas a três semanas, informou ontem, a equipe médica do peemedebista. O Palácio do Planalto afirmou que o presidente deve ter alta hoje, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mas, por recomendação médica, terá de adiar a viag...