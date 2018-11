Política Temer dá posse a Gabriel Faria Oliveira, novo defensor público-geral O defensor público foi o mais votado em uma lista tríplice e foi indicado pelo presidente

O presidente Michel Temer deu posse nesta quarta-feira, 7, ao novo defensor público-geral federal, Gabriel Faria Oliveira. Durante a cerimônia, realizada na sede da Defensoria Pública da União, em Brasília, Temer ressaltou o caráter social do órgão e relembrou seu período como Procurador do Estado de São Paulo. "É a partir do cumprimento rigoroso da ordem jurídica que s...