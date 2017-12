Temer chega ao Sírio-Libanês para exames de revisão urológica

O presidente Michel Temer já chegou ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passará por exames de revisão urológica. Temer desembarcou no Aeroporto de Congonhas e, de lá, voou de helicóptero até o hospital. Esse é o terceiro dia consecutivo em que ele se submete a exames, como parte do acompanhamento posterior à cirurgia que fez no fim de outubro para desobstrução da uretra.