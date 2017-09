Temer chama Sandro Mabel ao Planalto após inquérito da PF

Após a conclusão do relatório da Polícia Federal que aponta indícios de formação de organização criminosa pelo grupo do PMDB da Câmara, o presidente Michel Temer chamou o ex-deputado Sandro Mabel ao Palácio do Planalto. As informações são do Blog da Andréia Sadi.

Tanto Mabel como Temer estão no inquérito que investiga integrantes da cúpula do PMDB. Ao ser procurado pelo blog, o ex-deputado confirmou que esteve hoje no Planalto, mas disse que foi encontrar com a chefe de gabinete do presidente, Nara de Deus, rechaçando a informação de que se encontrou com o presidente.

Mabel foi assessor de Temer no Planalto e pediu demissão em maio. Ele era um dos assessores que ajudavam o governo na interlocução com o Congresso Nacional e com empresários.

Ao ser questionado pela repórter Andréia Sadi sobre o inquérito, o ex-deputado respondeu: "Não participei de nenhum ilícito e atribuo a citação do meu nome ao fato de ter sido até pouco tempo da assessoria do presidente. As investigações comprovarão a minha inocência e a irresponsabilidade de desgastarem a imagem de um homem de bem", concluiu.