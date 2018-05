Política Temer autoriza uso de forças federais para desbloquear rodovias "Quero anunciar um plano de segurança imediato", garantiu o presidente

O governo federal autorizou o uso de forças federais de segurança para liberar as rodovias bloqueadas pelos caminhoneiros caso as estradas não sejam desbloqueadas pelo movimento. O anúncio foi feito há pouco pelo presidente Michel Temer, em pronunciamento no Palácio do Planalto. A decisão foi tomada após reunião no Gabinete de Segurança Institucional (...