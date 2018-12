Política Temer assina extradição do italiano Cesare Battisti

O presidente Michel Temer assinou ontem decreto de extradição do italiano Cesare Battisti, condenado no seu país por quatro assassinatos nos anos 1970. O ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux havia determinado a prisão cautelar de Battisti, que até a conclusão da edição era considerado foragido. Ao determinar a extradição, Temer revisou uma decisão do ex-pr...