Temer anuncia comitê e diz que Roraima terá recursos para crise dos venezuelanos

O presidente Michel Temer anunciou nesta segunda-feira, 12, que criará um comitê para acompanhar a imigração venezuelana para Roraima. Segundo ele, será uma "coordenação federal em conjunto com o Estado". Além disso, Temer editará uma medida provisória até a próxima quinta-feira, 15, para ajudar o Estado e ressaltou que não faltarão recursos para isso. "Esse comitê será formado com coordenação nacional, que é fundamental, mas isso não significa que haverá interferência interna", afirmou.



Ele listou o fluxo de venezuelanos para Roraima como um dos principais problemas atuais, que, para o presidente, pode ter impacto também nos outros Estados do País. De acordo com Temer, a chegada de venezuelanos "traz dificuldade a Roraima". "Todos os recursos necessários serão usados para solucionar a questão dos venezuelanos", reforçou.



Segundo o presidente, é preciso "proteger a integralidade territorial e proteger os habitantes do Estado". Ainda de acordo com Temer, a governadora de Roraima, Suely Campos, mencionou que os venezuelanos estariam "tirando emprego de roraimenses".



Temer mencionou ainda que é preciso tratar a questão com um viés humanitário para garantir apoio aos imigrantes. "Muitos venezuelanos saem do seu país sem desejá-lo e vem para cá em situação de miserabilidade absoluta", avaliou.



Ele questionou se o País vai deixar os venezuelanos passar fome ou ficar sem assistência médica, por exemplo. Esses pontos cruciais seriam discutidos pelo comitê.

Protestos

Cerca de 300 integrantes ligados aos movimentos sindicais em Roraima protestaram em frente ao Palácio contra a privatização de empresas como a Eletrobras, que tem milhares de servidores no Estado, e a falta de políticas do governo federal para Roraima, que sofre com apagões constantes por não estar ligado ao Sistema Energético Nacional, além da imigração desordenada de venezuelanos que já chegam a 10% da população do Estado. A área externa do Palácio Senador Hélio Campos foi isolada e o acesso restrito a convidados e pessoas previamente credenciadas.



A questão dos venezuelanos será um dos principais assuntos da reunião, que ocorre cinco dias após a visita dos ministros da Justiça, Torquato Jardim; da Defesa, Raul Jungmann; e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Sérgio Westphalen, que vieram a Roraima tratar do mesmo assunto.



Os três fazem parte da comitiva que acompanha o presidente da República, que conta ainda com o general Fernando Azevedo e Silva, Chefe do Estado-Maior do Exército; o secretário Nacional de Justiça, Rogério Galloro; o diretor-geral da Agência Brasileira de Informação (Abin), Janér Alvarenga; o almirante Alexandre Mota, da Secretaria Nacional de Segurança Pública; o senador Romero Jucá (MDB-RR) e o deputado federal Hiran Gonçalves.