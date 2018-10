Política Temer afirma que seu governo tirou o Brasil da crise Presidente diz que, graças a medidas tomadas por ele e sua equipe, o País saiu da recessão econômica

A menos de três meses do fim do seu governo, o presidente Michel Temer afirmou que o país saiu da recessão graças a medidas tomadas por ele e sua equipe. Em solenidade no Palácio do Planalto, Temer mencionou a crise econômica em que o país estava mergulhado quando ele assumiu a Presidência da República e lembrou as medidas de ajuste adotadas desde então. “A irresp...