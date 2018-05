Política Temendo protestos, segurança proíbe tampinha de garrafa em evento com Temer A segurança do Palácio do Planalto quer evitar que Temer seja alvo de alguma hostilidade

Participantes do Fórum de Investimento Brasil 2018 - organizado pelo governo federal e que terá a presença do presidente Michel Temer - estão sendo impedidos de entrarem com tampas de garrafas de plástico no auditório onde ocorre a abertura do evento. Temendo protestos contra o presidente em plena crise deflagrada pela greve dos caminhoneiros, a segurança do Palácio ...