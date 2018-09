Política "Tem Base": O POPULAR checou o que os candidatos ao governo de Goiás colocaram em suas propostas Plano de governo para os próximos quatro anos foram revisados pela reportagem

Com promessas de ações a serem tomadas em Goiás caso sejam eleitos, os candidatos ao governo do Estado lançam em seu plano de governo, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), informações para enfatizar posicionamentos e apontar para a necessidade de mudança ou manutenção de políticas públicas e ações de governo. O Tem Base? –...