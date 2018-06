Política TCU proíbe nora de Lula de exercer cargo público Segundo a Corte, Marlene Lula da Silva foi funcionária fantasma do Sesi

O TCU proibiu Marlene Araújo Lula da Silva, nora do ex-presidente Lula, além de Jair Meneguelli, ex-presidente do Sesi, e Rogério Aurélio Pimentel (que pagava despesas do famoso sítio de Atibaia), de exercer cargo de confiança em órgãos públicos por três anos. A Corte concluiu que ela foi funcionária fantasma do Sesi quando Meneguelli comandou a instituição. “Inabilitar os res...