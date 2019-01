Política TCE faz recadastramento de servidores após críticas Órgão tem 1.086 funcionários e é alvo de ação sobre quadro suplementar

Em meio a novas críticas sobre o quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), a direção do órgão, que tomou posse em dezembro, determinou o recadastramento de todos os servidores, a partir de terça-feira e com encerramento em 8 de março. A administração do tribunal informou, por meio da assessoria de imprensa, que está “analisando de forma detalh...