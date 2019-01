Política TCE diz que novo presidente se compromete a sanar irregularidades

Com a divulgação dos detalhes da representação contra o Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), a Corte informou, por nota, que o presidente, conselheiro Celmar Rech, “considera nefasta a prática do nepotismo na administração pública” e comprometeu-se a adotar medidas cabíveis para sanar irregularidades, caso elas forem confirmadas. Em relação às funções de mecanógrafo...