Taveira deixa a presidência do Ipasgo

O médico Romeu Sussumo Kuabara é o novo presidente do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo), após a exoneração de Francisco Taveira Neto. Romeu era diretor de Assistência ao Servidor do órgão. A exoneração foi publicada nesta terça-feira (5) no Diário Oficial do Estado e não houve divulgação da mudança por parte do governo. Taveira diss...