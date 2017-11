Suspeita de fraude agita a Assembleia

Todos os atos da reunião desta terça-feira (14) da Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás foram cancelados após suspeita de fraude no painel eletrônico. Em uma reunião marcada pela ausência de quórum, o dispositivo registrava a presença do deputado estadual Gustavo Sebba, líder do PSDB na Casa, que estava em sua cidade, Catalão. O caso foi descobert...