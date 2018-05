Política Supremo volta a discutir foro privilegiado Após baixa de 105 processos, Cármen Lúcia marcou retomada do julgamento de proposta de súmula vinculante feita em 2015

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, marcou para a próxima quinta-feira (24) a retomada do julgamento de uma proposta de súmula vinculante com impacto direto na investigação de deputados federais, senadores e outras autoridades com prerrogativa de foro perante a Corte. Pela proposta de súmula vinculante, feita pelo ministro Ricardo Lewando...