Supremo diverge sobre conceder imunidade a deputados estaduais

Relator de duas ações que questionam imunidades de deputados estaduais, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou ontem pela suspensão da resolução da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), que revogou a prisão dos deputados Jorge Picciani – presidente da Casa -, Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB. Além disso, Fachin se manifestou contrário à possibilidade de as casas legislativas reverem medidas cautelares contra os deputados estaduais, abrindo divergência do ministro Marco Aurélio Mello, que havia se posicionado a favor.

Os ministros da Corte darão continuidade em sessão plenária de hoje ao julgamento de três ações que questionam dispositivos das constituições do Rio de Janeiro, Mato Grosso e Rio Grande do Norte. No voto, Fachin afirmou que o juízo técnico-jurídico da decretação de uma prisão preventiva não pode ser revogado pelas assembleias.