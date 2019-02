Política Suposta lavagem de Flávio Bolsonaro será investigada na esfera criminal A investigação foi aberta depois de um advogado ter enviado uma denúncia contra o parlamentar

Uma nova investigação sobre o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) foi aberta, desta vez no Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal (MPF). Neste procedimento, o órgão vai analisar a evolução patrimonial do senador. A investigação foi aberta depois de um advogado ter enviado uma denúncia contra o parlamentar. O denunciante anexou...