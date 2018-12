Política Suplentes podem receber até R$ 72 mil de salário por 1 mês de mandato Câmara e Senado estarão em recesso, sem nenhuma atividade prevista em janeiro

Ao menos vinte suplentes tomarão posse no Congresso em janeiro para mandatos relâmpagos antes do fim da atual legislatura. Por um período inferior a um mês, eles receberão vencimentos que podem chegar a quase R$ 72 mil. Câmara e Senado estarão em recesso em janeiro, sem nenhuma atividade prevista. Os suplentes ocuparão as vagas de parlamentares eleitos ou contemplados c...