Política Superequipe de Guedes terá nove nomes do governo Temer Secretários, assessores e até ministros da gestão atual serão aproveitados; oito nomes da área econômica permanecerão

O superministério que cuidará da política econômica nascerá com diversos nomes do governo atual. Secretários, assessores e até ministros da gestão Michel Temer serão aproveitados na equipe do futuro ministro Paulo Guedes. A maioria em cargos adjuntos, os quadros atuais serão mantidos no futuro governo por causa do conhecimento da máquina pública, segundo informações da ...