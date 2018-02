Suíte para parto de filho foi cortesia do hospital, diz assessoria de Maia

A assessoria de imprensa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), informou em nota nesta quinta-feira, dia 1º, que o parlamentar escolheu o quarto "single" para o nascimento de seu quinto filho, Felipe, e não o "pacote diamante", como havia sido informado na quarta-feira, 31.



No entanto, segundo a nota, o Hospital Santa Luzia, em Brasília, ofereceu ao deputado um "upgrade" para a "suíte diamante" como cortesia, sem que os custos fossem cobrados de seu plano de saúde.



A mulher de Rodrigo Maia, Patrícia Maia, deu à luz ao menino nesta quarta-feira. Na maternidade, os convidados do casal foram recebidos com um menu de luxo que incluía cardápio elaborado por um chef renomado. A assessoria de imprensa da presidência da Câmara explicou, no entanto, que este serviço também foi uma cortesia.



"O presidente havia feito a reserva de um quarto "single" para o parto, cujas despesas seriam totalmente cobertas pelo plano de saúde do parlamentar. O hospital, por uma precaução de logística, pensando no conforto de todos os pacientes da maternidade e prevendo o grande fluxo de visitas ao recém-nascido, ofereceu a transferência para uma suíte "diamante", que é mais reservada e afastada", informou por meio de nota o hospital.



A cortesia seria "uma prática usual quando se percebe algum risco de estresse no ambiente, motivado por uma movimentação superior à permitida pela rotina", de acordo com o comunicado.



O Hospital Santa Luzia não divulga informações comerciais e, portanto, não confirmou se Rodrigo Maia solicitou apenas o quarto "single". A assessoria de imprensa informou, no entanto, que "nesse caso específico a liberação da suíte master e o bloqueio da suíte ao lado foram feitos por razões de segurança assistencial, para preservar a operação do hospital e devido à previsão de alto fluxo de pessoas".