Política STJ suspende pena de deputado e PGR recorre ao STF Segundo Raquel Dodge, é a segunda vez, em 2018, que Superior Tribunal de Justiça concede habeas com base em tese de prescrição da pena do deputado; PGR sustenta que STF já decidiu a questão

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, decidiu no sábado, 22, suspender a execução da pena do deputado federal João Rodrigues (PSD), que está preso desde fevereiro no regime semiaberto, trabalhando de dia na Câmara dos Deputados e dormindo à noite no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. A Procuradoria-Geral da R...