Política STJ rejeita recurso de Lula que tentava reverter condenação no caso do triplex Ex-presidente foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro a 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado

O ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que conduz os processos da Lava Jato na Corte, rejeitou nesta sexta-feira, 23, um recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que tentava reverter a condenação por corrupção e lavagem de dinheiro a 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado no caso do triplex. A defesa do ex-presi...