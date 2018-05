Política STJ reduz pena de Cachoeira no caso Loterj e manda o contraventor para o semiaberto Carlos Augusto de Almeida Ramos está preso em Goiânia desde o dia 11 de maio

A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) diminuiu a pena do contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, de 6 anos e 8 meses para 4 anos. Cachoeira foi condenado por fraudes na Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj). Além disso, o contraventor também será transferido para o regime semiaberto. A informação foi confirmada pelo advogado d...