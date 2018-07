Política STJ recebe mais 264 habeas corpus em favor de Lula Ontem, a ministra Laurita Vaz negou 143 pedidos de uma só vez

Após a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz, negar ontem (11), de uma só vez, 143 pedidos de habeas corpus em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Tribunal já registrava, até as 14h desta quinta-feira (12), mais 264 solicitações do mesmo recurso. Os habeas corpus pedem a liberdade de Lula, que está c...