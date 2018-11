Política STJ mantém magistrados com foro privilegiado Decisão tomada ontem pela Corte Especial retira a possibilidade de desembargadores do TRF, TRT e TRE serem julgados por juízes de 1º grau

Por dez votos a três, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu ontem não reduzir o alcance do foro privilegiado para desembargadores de Tribunais de Justiça e juízes do Tribunal Regional Federal (TRF), Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Dessa forma, o colegiado manteve a prerrogativa de foro no caso dessas aut...