Política STF tem dois votos para condenar Meurer Deputado do PP é acusado de receber 99 repasses mensais de R$ 300 mil de propina da Petrobras

No primeiro julgamento de uma ação penal da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, os ministros Edson Fachin e Celso de Mello votaram ontem pela condenação do deputado federal Nelson Meurer (PP-PR) pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de participar de um esquema de propina instalado na Petrobrás.Os dois ministros da Corte negaram qu...