Política STF suspende investigação sobre Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, diz MP Em comunicado na quinta-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro informou que os procedimentos investigatórios para apurar irregularidades detectadas pelo Coaf estão suspensas

O Ministério Público do Rio informou que uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu nesta quinta-feira o procedimento investigatório criminal que apura movimentações financeiras atípicas do ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL), Fabrício Queiroz, e de outros assessores da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), “até que o Relator da Reclamação s...