Política STF retoma julgamento sobre indulto de Temer e Barroso é primeiro a votar Nesta quarta-feira, os ministros podem manter ou derrubar a decisão de Barroso. Dentro da Corte, há uma expectativa de que o placar seja apertado

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou na tarde desta quarta-feira, 28, o julgamento da ação que questiona a validade das regras do indulto concedido pelo presidente Michel Temer em dezembro de 2017. À época, o decreto permitia a concessão do perdão de pena para crimes como peculato, corrupção, tráfico de influência, os praticados contra o sistema financeiro n...