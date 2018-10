Política STF mantém envio de inquérito de deputado goiano sobre relação com Cachoeira à primeira instância O deputado federal Sandes Júnior tentou reverter no plenário decisão do ministro Fachin

Por unanimidade, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira (30) manter a decisão individual do ministro Edson Fachin que enviou à Justiça Federal em Goiás inquérito contra o deputado federal Sandes Júnior (PP-GO), que tentou a reeleição em 2018, mas não conseguiu. A defesa do parlamentar recorreu ao colegiado para tentar reverter a...