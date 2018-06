Política STF forma maioria para suspender voto impresso nas próximas eleições O uso do voto impresso para as eleições deste ano foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2015, na minirreforma política

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria na noite desta quarta-feira (6) para suspender a implantação do voto impresso nas próximas eleições, atendendo a um pedido feito pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge. O uso do voto impresso para as eleições deste ano foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2015, na minirreforma política. Até a publicação deste ...