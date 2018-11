Política STF deve encerrar ano sem julgar ações

As ações penais em que o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) é réu por injúria e incitação ao crime de estupro por ofender a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) devem ser analisadas apenas depois do mandato na Presidência da República, avaliam integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF). O relator dos processos é o ministro Luiz Fux, que ainda precisa liberá-...