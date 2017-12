STF desmembra “quadrilhão”

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem, por 10 votos a 0 pelo desmembramento das investigações do “quadrilhão” do PMDB da Câmara”. De acordo com os ministros a imunidade presidencial de Michel Temer não é estendida aos demais investigados. Os ministros, contudo, tiraram das mãos do juiz Sérgio Moro a ação por entender que o caso não tem relação com a ...