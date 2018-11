Política STF desarquiva inquérito contra Aécio

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta ontem desarquivar inquérito que apura a suspeita de envolvimento do senador Aécio Neves (PSDB-MG) em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro em Furnas, estatal do setor energético. O Colegiado também determinou que a Procuradoria-Geral da República conclua a análise do caso em 60 dias.Com esse prazo, a PG...