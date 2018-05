Política STF: Cachoeira não poderá cumprir pena em liberdade

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber negou, na quarta-feira (30), o pedido de habeas corpus do contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, para cumprir pena em regime aberto, tendo de se apresentar periodicamente ao juiz, no caso envolvendo a Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj). Ele está preso desde o dia 10 de mai...