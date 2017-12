STF arquiva último processo contra Demóstenes Torres no caso Cachoeira

O Supremo Tribunal Federal (STF) arquivou ontem o último processo contra o ex-senador Demóstenes Torres (PTB) no caso envolvendo o contraventor Carlos Cachoeira. Por unanimidade, a Segunda Turma entendeu que, como os Processos Administrativos Disciplinares (PADs) contra ele foram feitos com base em interceptações telefônicas declaradas nulas pelo Supremo, eles não são válidos.

A decisão foi favorável a Demóstenes com apoio unânime da Segunda Turma. O mandado de segurança diz respeito aos processos contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Ao O POPULAR, Demóstenes disse que aguardava a decisão porque não queria se aposentar sem antes ser absolvido. Ele retomou o posto de procurador em junho deste ano, depois da decisão do STF.

“Na prática eu até poderia, mas não queria me aposentar sem estar 100%. Agora, farei isso o mais rápido possível e pretendo me dedicar integralmente à política”, afirmou ele, que se filiou no último mês de agosto ao PTB.

Demóstenes aguarda ainda a decisão do Senado Federal sobre seu pedido para cancelar o processo que resultou na cassação de seu mandato e o tornou inelegível por oito anos. Se ele conseguir retomar o cargo em Brasília, irá recuperar a elegibilidade e poderá disputar de novo nas eleições do ano que vem.